Сенатор Грэм поддержал идею Трампа об отмене права гражданства по рождению

Вашингтон, 31 октября. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм поддержал предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отмене права гражданства по рождению. Об этом политик написал в своем микроблоге Twiiter.

Грэм заявил, что Соединенные Штаты являются «одной из двух развитых стран в мире», которые дают гражданство на основе места рождения. По его словам, подобная политика крайне привлекательна для нелегальной миграции, что не соответствует тенденциям развитого мира.

«Наконец-то президент желает взяться за эту абсурдную политику предоставления гражданства по праву рождения», — написал республиканец.

Он подчеркнул, что намерен внести законопроект в соответствии с теми же принципами, что и предлагает в своем указе Трамп.

Ранее американский лидер заявил о своем намерении подписать указ, который отменяет право для детей нелегальных мигрантов получать американское гражданство на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов.