Казахстан не станет требовать от России компенсацию из-за аварии «Союза»

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Астана, 31 октября. Астана не будут требовать от Москвы компенсацию после аварии «Союза». Об этом заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

По его словам, авария «Союза» — это технический вопрос Роскосмоса.

«Мы не будем предъявлять никакого ущерба», — подчеркнул Атамкулов в беседе с журналистами.

Ранее в Роскосмосе заявили, что авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла из-за выхода из строя датчика разделения первой и второй ступени. Из-за этого один из блоков ракеты первой ступени не отошел на необходимое расстояние и задел резервуар с горючем на второй ступени.

Инцидент во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошел 11 октября на 119-й секунде полета. Члены экипажа — астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин приземлились на спасательной капсуле в 20 километрах от казахстанского города Жезказган.



