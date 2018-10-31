Пора забыть о свободе слова: Google участвует в информационной войне против России

Google наблюдает очень небольшое количество взлома в отношении промежуточных выборов в США, заявил директор группы анализа внешних угроз компании Шейн Хантли. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Хатли, одним из главных достижений Google стало то, что 2018 год «не был похож на 2016-й», в котором якобы «русские хакеры» нацеливались на избирательные системы и учетные записи электронной почты политических деятелей. Хантли отметил, что в августе было удалено 39 каналов YouTube, которые, по его словам, были частью иранской кампании влияния правительства.

«На самом деле мы понимаем теперь еще больше, что это ненормально. Вы не можете скрывать, кто вы, притворяться американцем, вести скоординированную политическую деятельность и действовать на наших платформах. Это противоречит нашим условиям обслуживания, поэтому мы охотимся за этой деятельностью и нейтрализуем ее, когда найдем», — заявил Хантли.

Информационная война

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил: было бы странно думать, что такие интернет-гиганты, как Google или Facebook, не будут использованы в полномасштабной информационной войне против России и других стран — конкурентов США.

Анонимность много лет считалась одним из ключевых условий свободы интернет-пространства, его независимости от контроля государственных структур. Сегодня, очевидно, подобные наивные представления остались в прошлом. Фактически Google признается в том, что удаляет аккаунты по национальному признаку, и это нельзя назвать никак иначе, кроме как дискриминацией.

«Сущность свободы слова — не в мифической объективности, а в том, чтобы открыть аудитории доступ к максимальному разнообразию источников информации. Между тем мы видим, что те или иные точки зрения прямо объявляются враждебными и вместо опровержения просто блокируются. Таким образом, Google обкрадывает самих же американцев, по сути вводит цензуру. Впрочем, у США богатый опыт подобных действий в отношении СМИ или общественных организаций. Достаточно упомянуть нормы об иностранных агентах, которые начали действовать за десятилетия до появления схожих норм в нашей стране», — пояснил Юрий Голубь.

По мнению эксперта, об информационной войне говорит и крайняя избирательность такой цензуры. Украинские нацисты, русскоязычные агенты западного влияния не только не встречаются с подобными ограничениями, но и, напротив, их аккаунты целенаправленно продвигаются.

Эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева прокомментировала ФАН заявление Хантли.

«Интересная ситуация складывается. Страна, которая ратует за свободу слова, эту же свободу слова ограничивает в своих интересах. То есть все, что противоречит взглядам околовластных лиц, подвергается жесткой цензуре, а именно полному удалению. Более того, руководство Google в открытую признается в дискриминации. Подобному отсеву подвергаются только российские аккаунты. Если ты русский, то придирок к тебе будет намного больше. А если ты русский, да еще и смеешь высказывать свое мнение по политическим вопросам, то ты вдвойне опасен. Звучит абсурдно. Однако руководство Google это не смущает», — пояснила Наталия Елисеева.

По словам эксперта, до сих пор нет четких доказательств влияния России на выборы. Однако эта тема настолько удобна, что, видимо, будет тиражироваться годами. По крайней мере при данной американской власти.