Россия своих не бросает: Симоньян напомнила о беженцах Донбасса на форуме соотечественников

Москва, 31 октября. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, призвала эффективнее решать проблему беженцев из Донбасса.

«Проблема гражданства и беженцев с Донбасса – это наша больная тема. Мы много можем говорить о том, что должны приветствовать этих людей, и экономически это было бы целесообразно, а если говорить о беженцах с Донбасса, то просто человечески это просто вопрос гуманизма», – заявила Симоньян.

Она напомнила, что Russia Today запустил проект «Не один на один», целью которого является помощь соотечественникам, проживающим на Украине и в Донбассе.

«Возможность [оказывать помощь] есть. Если вы знаете какие-то вопиющие случаи, обращайтесь к нам, будем вместе решать. Россия своих не бросает», – сказала Симоньян.

Напомним, на конгрессе российских соотечественников выступит президент РФ Владимир Путин.