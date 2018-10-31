Путин не приедет на конференцию по Ливии в Палермо — Песков

Москва, 31 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не сможет принять участие в конференции по ливийскому урегулированию в Палермо, однако российская сторона будет представлена на ней на должном уровне. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Президент, скорее всего, не сможет воспользоваться приглашением и побывать в Палермо. Россия там будет представлена на достойном уровне», — ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин посетить конференцию в Палермо.

Международная конференция по урегулированию в Ливии пройдет 12-13 ноября в Палермо. Приезд в Италию ранее подтвердил глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар. Официальное приглашение посетить мероприятие было передано российскому лидеру Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу.