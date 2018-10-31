«Мальчик был очень спокойный»: источник рассказал о студенте, устроившем взрыв в УФСБ в Архангельске

Архангельск, 31 октября. Стали известны новые подробности о 17-летнем юноше, подозреваемом в совершении теракта в здании УФСБ в Архангельске.

Источник, близкий к семье молодого человека рассказал, что он с матерью и его бабушка проживают в поселке Катунино Архангельской области.

«Мальчик был очень спокойный, не пил и не курил», — поделился собеседник Федерального агентства новостей.

При этом он заметил, что учился парень не отлично, но в техникум всегда ездил без прогулов.

Как сообщалось ранее, по факту взрыва в здании УФСБ в Архангельске СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов. Ранее, в СМИ появились и предварительные данные о личности подозреваемого. Им оказался студент архангельского политехнического техникума.