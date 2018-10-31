Лавров допустил, что Путин и Трамп обсудят в Париже выход США из ДРСМД

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при встрече, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров ответил на вопрос журналистов, будет ли затронут вопрос выхода США из ДРСМД на встрече Путина и Трампа в Париже. Министр допустил это, однако обратил внимание, что только в том случае, если встреча лидеров двух стран во Франции состоится.

«Все будет обсуждаться, как только они встретятся», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров также заметил, что несколько дней назад Россия передала США список вопросов, которые касаются этой темы.

Ранее российские эксперты выразили мнение, что с большой долей вероятности Вашингтон выйдет из ДРСМД. По их мнению, это не создаст угрозы для РФ, однако значительно повлияет на глобальную безопасность и нанесет ей колоссальный ущерб.