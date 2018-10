Битва при Vimeo: маленькая победа для USA Really, большая — для независимой журналистики

Накануне, 30 октября, популярный видеохостинг Vimeo без объяснения причин заблокировал аккаунт информационного агентства USA Really —дочернего проекта РИА ФАН, работающего на американскую аудиторию. Похоже, что в США за несколько дней до выборов 6 ноября начался еще один виток «охоты на ведьм» в рамках тотальной зачистки «нелояльного» информационного пространства.

Так, например, два дня назад, 29 октября, по анонимному доносу представившегося «британским журналистом» пользователя (настоящий автор жалобы неизвестен — им может оказаться кто угодно) на имя провайдера был ограничен доступ к сайту USA Really. Неоднократно подвергались блокировке и аккаунты информационного агентства в ведущих американских социальных сетях.

Таким образом, USA Really в последние дни (как, впрочем, и в предыдущие несколько месяцев) живет в постоянном состоянии войны не только за отстаиваемые агентством идеалы свободы слова и демократии, но и за само право существовать в мире «новых медиа». Американский истеблишмент и контролируемые им структуры объявили молодому и независимому информационному агентству настоящую тотальную войну по всем «социально-сетевым» фронтам!

В случае с Vimeo имел место произвол особого порядка, ведь аккаунт USA Really был заблокирован в нарушение подписанного еще в июле годового контракта, который был полностью оплачен. Точных причин блокировки в самом Vimeo, впрочем, не назвали, ограничившись обычными обвинениями в «рассылке спама» в лучших традициях империи Марка Цукерберга (один из основателей социальной сети Facebook. — Прим. ред.).

Тем не менее после отправленного модераторам интернет-площадки запроса Vimeo на следующий день разблокировал аккаунт USA Really, что позволило агентству заработать в штатном режиме. Никаких объяснений подобному поведению Vimeo так и не прислал. В самом агентстве не исключают, что USA Really столкнулось с настоящей волной доносов «воинов за социальную справедливость», под давлением которых владельцы интернет-площадок вынуждены подвергать аккаунты USA Really блокировке.

Но, несмотря на все угрозы институционального порядка, молодое информационное агентство продолжает доносить до американской общественности правду, которую от нее скрывают мейнстримовые средства массовой информации, контролируемые вашингтонской элитой.