Сирия: ФАН публикует видео митинга в Эль-Кунейтре в поддержку жителей оккупированных Голан

Дамаск, 2 ноября. Жители сирийской провинции Эль-Кунейтра провели массовую акцию в поддержку соотечественников на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые протестуют против так называемых выборов в местные советы. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам участников митинга, принятые израильской стороной меры не имеют под собой правовой основы. Они также призвали международные организации оказать давление на власти Израиля для того, чтобы аннулировать данные этих выборов и заставить их соблюдать 4-ю Женевскую конвенцию.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что Голанские высоты на границе Сирии и Израиля являются спорной территорией, обе стороны считают этот район своей территорией. Из-за этого между странами существует серьезный конфликт, который не решается уже многие годы.

Международное сообщество, в частности ООН, признало Голаны суверенной территорией Сирии, которая была оккупирована Израилем в период Шестидневной войны в 1967 году. До арабо-израильской войны на Голанских высотах проживало порядка 116 тыс. человек, большинство из них после захвата территории израильскими войсками переместилось в Сирию.

В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту один из участников митинга поделился своими впечатлениями:

«От имени министерства религиозных дел и всех шейхов в это любимой провинции Эль-Кунейтра могу сказать, что мы все остаемся с нашими жителями в Голане. Маждаль Шамс на горе аль-Шейх обнимает Солнце. Это Солнце символизирует свободу и любовь. Мы всегда будем на стороне родины и на стороне лидера Сирии Башара Асада», — заявил мужчина.

Накануне аналогичная демонстрация прошла в сирийской провинции Эс-Сувейде, где местные жители вышли на площадь Султана Паши Аль-Атраша в поддержку жителей оккупированных Голан. На мероприятии присутствовал ряд общественных, политических и религиозных активистов Сирии.