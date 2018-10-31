Уровень цинизма — Ганнибал Лектер и Третий рейх: Милонов ответил Киеву на жалобу в ЕСПЧ по Крыму

На Украине заявили, что Россия «оказывала давление на Крым» еще до проведения референдума на полуострове.

Европейский суд по правам человека, принимая решение по межгосударственной жалобе «Украина против России», должен будет определить дату, от которой «Москва установила контроль над Крымом».

Об этом заявила судья Анна Юдковская в интервью изданию «Европейская правда». Юдковская также упрекнула Россию в том, что власти якобы нарушили права жителей региона. По ее словам, в жалобе, направленной в ЕСПЧ, «речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес РФ».

«Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудование и материалы, и куча другого» — прозвучало в одной из нападок Анны Юдковской в сторону российских властей.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что Украина после госпереворота в Киеве, конфликта в Донбассе не имеет никакого права общаться к европейским правозащитникам.

«Если бы Ганнибал Лектер подал жалобу на то, что права меньшинств недостаточно защищены, это выглядело бы точно так же, — заявил депутат. — Или, например, нацистская Германия выступила с обвинениями в том, что какая-то страна нарушает права животных. Уровень цинизма примерно такой же. Пока на сегодня Украина является общепризнанным государством с развязанной внутри гражданской войной, похищениями граждан, внесудебным помещением под стражу».

По словам собеседника агентства, жалоба украинской стороны не имеет серьезного юридического основания.

«Набор слов, который послали в Европу, не более чем клише. Страна, которая бомбит собственный народ, не имеет ни морального, ни юридического права даже обращаться в ЕСПЧ. Не более чем попытка создания пиар-шума, и это ничего общего не имеет с юриспруденцией. Украина, которую обвиняют в геноциде собственного народа, пытается, как любой обвиняемый, отвлечь ситуацию от себя на некие другие страны. Это не новый прием. Украина берет пример с хозяев: чем жестче и циничнее ложь, тем легче в нее будут верить», — заключил Милонов.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году по итогам референдума. Народное голосование на полуострове провели после государственного переворота в Киеве. Более 95% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией. Референдум прошел в соответствии с международным правом.