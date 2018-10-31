В пунктах временного размещения на Кубани после наводнения остаются 212 человек

Краснодар, 31 октября. Более 200 жителей Кубани, пострадавших при наводнении после сильных дождей на Кубани, остаются в пунктах временного размещения. Об этом рассказала пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что у всех 212 человек полностью или частично разрушены дома. Среди них 79 детей, 15 инвалидов, а также 55 многодетных и малоимущих граждан. Как уточнили в администрации региона, все пострадавшие обеспечены питанием. Они могут получить средства личной гигиены, предметы быта и другие необходимые в первую очередь вещи в пунктах гуманитарной помощи.

Напомним, сильные ливни на юге России привели к подтоплению территорий в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. На Кубани был введен режим ЧС. Из-за стихии погибли шесть человек, еще двое числятся пропавшими. Травмы различной степени тяжести получили около 60 человек.