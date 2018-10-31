Верховный суд РФ признал незаконным арест блогера Эрика «Давидыча»
Москва, 31 октября. Президиум Верховного суда РФ признал незаконным арест основателя сообщества «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили. Мужчина находился под стражей около двух лет по подозрению в мошенничестве с автостраховками и отмывании денег.
Ранее Европейский суд по правам человека указал, что оснований по делу для ареста не было и присудил Китуашвили 2,1 тысячи евро за содержание под стражей.
Как пишет РИА Новости, президиум Верховного суда отменил постановления Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, а также Мосгорсуда, связанные с продлением Китуашвили меры пресечения, начиная с апреля 2016 года и до января 2018 года.
Заместитель генерального прокурора согласился с решением ЕСПЧ. Адвокат видеоблогера Андрей Ромашов рассказал, что в СИЗО в адрес Китуашвили поступали угрозы. В связи с этим ранее подозреваемого перевели в другой следственный изолятор.
19 октября Дорогомиловский суд приговорил Китуашвили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Видеоблогер был оправдан по одному эпизоду мошенничества, а еще по одному эпизоду со страховкой и отмыванием денег избежал наказания из-за истечения срока давности.