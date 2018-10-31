Сирия новости 31 октября 16.30: САА отбила атаку радикалов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре бойцы «Хашд аш-Шааби» ликвидировали двух членов ИГ

Сирия, 31 октября. САА отбила атаку радикалов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре бойцы «Хашд аш-Шааби» ликвидировали двух членов ИГ1, ВС Турции обстреляли позиции курдских отрядов в Алеппо и Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло двух командиров в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Курды: арестовали несколько жителей Ракки.

ВС Турции: атакуют курдов в Алеппо и Ракке.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HosengHesen), что ВС Турции открыли огонь по позициям курдских военизированных отрядов в районе населенного пункта Айн аль-Араб.

Представители незаконных вооруженных формирований заявляют, что боевики атаковали расположения правительственных сил САР и взяли в плен военнослужащего сирийской армии в районе холма Мсебин в северной части провинции Алеппо. Данную информацию опубликовало оппозиционное информагентство Orient News. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» атаковали позиции «Исламского государства» на территории провинции Дейр-эз-Зор, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SkyNewsArabia_B). По сведениям автора публикации, в результате обстрела было ликвидировано два командира ИГИЛ1.

Напомним, из-за бездействия со стороны Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится данная часть провинции Дейр-эз-Зор, банды ИГИЛ смогли значительно укрепить свои позиции. В связи с опасностью проникновения террористов в Ирак бойцы «Хашд аш-Шааби» нанесли удары по укрытиям ИГ.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@dersi4m), что турецкая артиллерия обстреляла населенный пункт Тель Абъяд.

Другой Twitter-канал (@alreahalsaknh) сообщает, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали несколько мирных жителей северной части региона для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в ряды курдских военизированных отрядов. Ранее радикалы SDF взяли под стражу несколько человек недалеко от административного центра провинции.

Провинция Хама

Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что радикальные исламисты пытались проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории на севере провинции Хама. По сведениям автора публикации, правительственные войска САР успешно отбили атаку джихадистов.

Кроме того, как сообщает местный Twitter-канал (@jisrtv), войска Башара Асада продолжают вести артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях города Аль-Латамина.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)