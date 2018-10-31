«Мы — проигранные в карты рабы»: глава еврейской общины Львова согласился с оценкой экономики Украины в Раде

Москва, 31 октября. Катастрофической назвал состояние экономики Украины депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

Федеральное агентство новостей обсудило данное заявление с директором «Научного центра иудаики и еврейского искусства имени Ф. С. Петряковой», лидером еврейской общины Львова Мейлахом Шейхетом.

Наш Янукович проиграл в карты страну и увез сто миллиардов долларов, подарил неизвестно кому! Он же в карты нас проиграл, мы рабы здесь! Мы еще даже до феодального строя не дожили!» — констатировал Шейхет.

«Мне нужно детям погибших людей выплачивать пенсии, зарплаты и прочее. Моих работников три человека погибли на этой войне», — сообщил он, отметив, что сейчас может говорить только о происходящем в Донбассе.

Напомним, что в ходе своего выступления в эфире одного из украинских телеканалов Рабинович рассказал о том, что происходит в экономике страны.

«На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга.

Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то скоростями», — объяснил депутат.