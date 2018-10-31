Время не лечит: третья годовщина трагедии над Синайским полуостровом. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе над Синаем. С момента теракта, унесшего жизни 224 человек, прошло три года.



Теракт на рейсе 9268 — это самая крупная по количеству жертв среди россиян авиакатастрофа в истории авиации.

«Время — действительно, совершенно точно — не лечит. Люди в этом горе пребывают. Людей стараешься как-то вытаскивать, помогать, поддерживать. Почему так страшно? Потому что в живых остались дедушки и бабушки. Они потеряли своих детей, внуков, все свое следующее поколение. И таким людям, которые, казалось бы, потеряли все в этом мире, — им нужно дать опору, дать надежду», — высказал свое мнение о трагедии Сергей Кубышкин, священник, член фонда «Рейс 9268».

После панихиды семьи погибших и все сочувствующие возложили цветы и венки к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище.

«Уже три года прошло, а говорим одно и то же. Потому что боль не проходит, не уходит. И такое ощущение, что с каждым годом все тяжелее. Не лечит. Это дети. Это внуки. Потерять просто человека… друга, знакомого, даже бабушку, даже дедушку, даже вот… может быть, отца, мать, — может быть, не так. Но дети. Дети — это самое сердце», — Галина Душечкина, потерявшая в авиакатастрофе дочь, трех внуков и зятя.

Памятник установили в прошлом году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв террористического акта над Синаем.