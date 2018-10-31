Индия стала избранной державой: эксперт прокомментировал закупку комплексов С-400 у России
Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400, платежи будут осуществляться в рублях, рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Таким образом, часть партнеров отечественной стороны будут рассчитываться с РФ не в долларах, а с помощью национальной валюты.
Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что решение рассчитываться в рублях продиктовано прежде всего тем, что США ввели санкции против покупателей российского оружия. И любые транзакции, которые могут быть осуществлены в долларах, будут заморожены при прохождении через корреспондентские счета американских банков.
«Это решение носит прежде всего экономический характер и призвано обеспечить поступление средств в полном объеме в рамках данного контракта тем предприятиям, которые будут его исполнять. У нас это концерн ВКС «Алмаз-Антей», именно он будет этим заниматься при содействии Рособоронэкспорта, который этот контракт заключил», — говорит военный эксперт.
Перед Россией, указывает собеседник агентства, стоит задача перехода на расчеты в национальной валюте. Он предположил, что авансирование по контракту и последующие платежи будут осуществляться по текущему курсу рубля по отношению к доллару.
«Для российской стороны потерь никаких не будет, а Индия будет закупать рубли и осуществлять расчеты. Это не позволит США влиять на процессы, связанные с нашим военно-техническим сотрудничеством», — подчеркнул главред «Национальной обороны».
Что касается выгод Индии от покупки С-400, эксперт напомнил, что в данном регионе растут ракетные риски. Все соседи Индии очень активно вооружаются: появляются оперативно-тактические, стратегические ракетные комплексы, высокоточное оружие, разрабатываются истребители пятого поколения.
«Желание Индии закрыть свое воздушное пространство и создать эффективную систему противовоздушной и противоракетной обороны вполне естественно. Наши дальнобойные системы С-400 дают такую возможность, поскольку они — лучшее, что сегодня есть на мировом рынке оружия.
Мы абсолютный мировой лидер, поскольку еще со времен Сталина тематика ПВО в СССР носила приоритетный характер, может быть, находясь на втором месте после ядерного проекта», — напоминает Игорь Коротченко.
Фактически Россия является сегодня носителем уникальных компетенций, отмечает военный эксперт. Индия же, в свою очередь, благодаря приобретению фактически стала избранной державой.
«У нас все предприятия, конструкторские бюро, заводы объединены в один холдинг — это «Алмаз-Антей». Поэтому выпуск С-400 поставлен на конвейер. 20 с лишним полков уже поступили в ВКС РФ. Параллельно выполняются экспортные контракты с Турцией и Китаем. Сейчас поставки будут осуществляться в Индию.
Эта страна получит современную систему, которая даст ей уверенность в будущем и важный полис безопасности. Да и потом, С-400 выдвигает любую страну в клуб избранных держав, которые могут позволить себе такие закупки. Для Индии это вопрос внешнеполитического престижа и насущной военной целесообразности», — резюмировал Игорь Коротченко.