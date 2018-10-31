В Госдуме РФ поддержали инициативу МВД ужесточить наказание за вождение без прав

Москва, 31 октября. Профильный комитет Государственной думы РФ одобрит законодательный проект кабинета министров об ужесточении наказания за вождение без прав. Об этом в среду сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он подчеркнул, что сам считает необходимым приравнять наказание за вождение без водительских прав к ответственности граждан, лишенных прав, а также ввести административный арест сроком до 90 дней.

«Будет внесен законопроект — мы его, конечно, поддержим. Если будет необходимость, доработаем его ко второму чтению. Посмотрим, какие санкции предложит правительство», — передает РИА Новости слова Лысакова.

Он также уточнил, что лично был инициатором поправки, благодаря которой в 2013 году штраф за вождение без прав вырос с 2,5 до 15 тысяч рублей. По его словам, тогда представлялось, что такой штраф заставит водителей не нарушать правила.

Напомним, ранее МВД России приступило к подготовке поправок в Административный кодекс, призванных ужесточить ответственность за вождение без прав.