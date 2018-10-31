Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости

Москва, 31 октября. Роспотребнадзор рекомендовал водителям внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости в преддверии холодов. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре обратили внимание автомобилистов на то, что стеклоомывающую жидкость следует приобретать исключительно в установленных местах торговли. При этом необходимо обратить внимание на информацию, представленную на этикетке, отметили эксперты. Данные должны содержать сведения о производителе вещества с указанием автора, название, назначение и состав продукции, а также соответствие техническим условиям, говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, производители, осуществляющие незаконную торговлю, добавляют в стеклоочистительные жидкости метиловый спирт, который может привести к отравлению.

«Ежегодно в РФ регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами», — указано в сообщении.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили более 250 точек продажи шаурмы в Москве, на всех были зафиксированы нарушения. Кроме того, сотрудники ведомства проверили более сотни суши-баров, где также были зафиксированы многочисленные нарушения, а еда готовилась в антисанитарных условиях.