Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости

48
0 Оставить комментарий

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости

Москва, 31 октября. Роспотребнадзор рекомендовал водителям внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости в преддверии холодов. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре обратили внимание автомобилистов на то, что стеклоомывающую жидкость следует приобретать исключительно в установленных местах торговли. При этом необходимо обратить внимание на информацию, представленную на этикетке, отметили эксперты. Данные должны содержать сведения о производителе вещества с указанием автора, название, назначение и состав продукции, а также соответствие техническим условиям, говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, производители, осуществляющие незаконную торговлю, добавляют в стеклоочистительные жидкости метиловый спирт, который может привести к отравлению.

«Ежегодно в РФ регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами», — указано в сообщении.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили более 250 точек продажи шаурмы в Москве, на всех были зафиксированы нарушения. Кроме того, сотрудники ведомства проверили более сотни суши-баров, где также были зафиксированы многочисленные нарушения, а еда готовилась в антисанитарных условиях.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое