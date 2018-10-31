Донбасс сегодня: выборы в ДНР и ЛНР под угрозой срыва, Луганск пригрозил ВСУ уничтожением

Донбасс, 31 октября. В Донецкую область прибывают советники НАТО и кураторы иностранных ЧВК для подготовки диверсий с целью сорвать выборы в ДНР и ЛНР. В Луганской народной республике пригрозили ВСУ уничтожением в случае провокаций на выборах. Украинские СМИ пытаются дискредитировать избирательный процесс. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Выборы в ДНР и ЛНР под угрозой

Военная разведка Донецкой народной республики докладывает о серии резонансных провокаций и диверсий, которые планируются представителями иностранных частных военных кампаний совместно с украинскими спецслужбами в преддверии выборов в республиках Донбасса. По данным разведки, в Краматорск — нынешний областной центр Донецкой области — 31 октября и 1 ноября прибывают советники НАТО и военные кураторы иностранных ЧВК, действующих на стороне украинских войск.

Цель прибытия — совместное планирование и проведение серии терактов вблизи линии соприкосновения войск. Возможны провокации и в прифронтовых населенных пунктах. Делается это для срыва выборов депутатов и глав ДНР и ЛНР. В связи с предстоящей встречей «важных гостей», для сокрытия передвижений иностранцев, командующий Объединенными силами Сергей Наев своим приказом ограничил передвижения гражданских в Краматорске, где располагается штаб Операции объединенных сил (ООС).

В ЛНР предупредили ВСУ об ответственности за возможные провокации

В Луганской народной республике в свою очередь предупредили Вооруженные силы Украины о возможных последствиях в случае проведения последними военных провокаций в канун или во время выборов. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пожалуй, впервые за длительное время «включил» достаточно жесткую риторику и пообещал противнику, что церемониться с ним никто не будет. Он отметил, что ВСУ пожалеют, если произойдут провокации.

Стоит заметить, что ужесточение риторики со стороны ДНР и ЛНР свидетельствует о крайней степени решительности военных республик защищать выбор, за который тысячи отдали свои жизни на гражданской войне. По крепости слов военных слышно, что выборы для республик Донбасса не что-то рядовое и бестелесное, а своего рода одна из «господствующих высот» на пути построения своего государства, которую в освободительной войне вчерашние ополченцы, а ныне воины-профессионалы, обязаны взять.

Понимают это и в Киеве. И многократное усиление негатива в СМИ, а также многочисленные данные разведки ДНР и ЛНР о подготовке украинской стороны к срыву выборов говорят об одном — в Киеве действительно боятся закрепления сложившегося курса в республиках путем народного голосования. Ведь власть, легитимированная выборами дважды, декларирующая неизменный курс, является реальным отражением настроения людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. И выбор, который может быть сделан 11 ноября гражданами ДНР и ЛНР, окончательно разобьет пустые обещания украинских политиков о реинтеграции и возвращении Донбасса на Украину.

Украинские СМИ о выборах в Донбассе

В подтверждение вышесказанного тезиса приведу публикацию одного украинского СМИ под заголовком «На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР». Три комментария сторонницы ДНР из Хабаровска, владелицы страницы во «ВКонтакте» Елены Ваниной, которая, предположительно, служит в армии республики, должны убедить читателя, что «российских наемников» (так в украинских СМИ называют русских добровольцев. — Прим. ФАН) именно «направят» на выборы с паспортами ДНР.

Помимо данного утверждения, в публикации высказывают еще два тезиса о том, что жители ДНР якобы думают, «как не пойти на выборы», а «бюджетникам угрожают увольнением за неявку». Ни к одному из высказанных утверждений доказательства не прилагаются.

Что же касается ополченки Ваниной, то девушка всего лишь проявила в комментариях гражданскую позицию, отметив, что военнослужащие пойдут на выборы, поскольку сознательных в армии хватает. Более того, военнослужащая с гордостью пишет, что имеет паспорт ДНР, а украинского не имеет.

В данном случае украинские журналисты, видимо, сами того не понимая, пытались дискредитировать выборный процесс в республике. Однако в итоге лишь указали на готовность защитников ДНР принимать участие в строительстве государства. А сам факт, что к подбору материала для дискредитации республики украинские СМИ подходят так непрофессионально, говорит об отсутствии реальных аргументов для отработки «темников». Вот и остается рыться в комментариях в социальных сетях, чтобы найти хоть что-то. Но и здесь выходит неубедительно.