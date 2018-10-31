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Песков адресовал юристам вопрос о границе Ингушетии и Чечни

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Песков адресовал юристам вопрос о границе Ингушетии и Чечни

Москва, 31 октября. В Кремле считают, что вопрос о границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, юристы должны продолжить обсуждение темы. Он уточнил, что сейчас юристы проводят правовой анализ сложившейся ситуации.

«Там сейчас происходит собственно юридический анализ этой ситуации.  Этот вопрос в юридической плоскости находится», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что обмен территориями Чечни и Ингушетии произошел в рамках закона. Об этом заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, насколько соглашение о закреплении границ между двумя регионами происходит в диалоге с Кремлем. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и чеченский лидер Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы двух регионов, предусматривающее обмен территориями.

Песков адресовал юристам вопрос о границе Ингушетии и Чечни

Автор: Алия Садыкова
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