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Демократический курс: наблюдатели заявили о соответствии выборов в ЛНР минским соглашениям

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Демократический курс: наблюдатели заявили о соответствии выборов в ЛНР минским соглашениям

Луганск, 31 октября. Проведение выборов главы Луганской народной республики 11 ноября не противоречит минским соглашениям. Об этом сообщили иностранные наблюдатели. Эксперты отметили, что подготовка к выборному процессу проходит открыто и с соблюдением международных норм.

Наблюдатель из Йемена Аль-Хашеб Рашид Абдулкудос Ибрагим считает, что построение основных норм демократии позволит ЛНР укрепиться в своем развитии.

«То, что выборы все-таки проводятся, говорит о демократическом курсе развития республики. Противоречия минским соглашениям я не вижу», — сказал наблюдатель в комментарии Луганскинформцентру.

Представитель США Джордж Илаясон отметил, что ЦИК ЛНР оперативно информирует о происходящем журналистов. Это соответствует демократическим нормам и очень оперативно, рассказал американский наблюдатель.

«Нарушений норм Конституции я не вижу, наоборот, — все проходит в рамках демократических норм, подкрепленных Конституцией и законами ЛНР», — сказал Илаясон.

Напомним, выборы глав ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября. В Москве проведение выборов назвали необходимой мерой в нынешних условиях. Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов отметил, что выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально не противоречат минскому процессу.

Автор: Регина Пак
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