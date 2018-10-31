Сирия сегодня: ополченцы Ирака выбивают ИГ на юге Дейр-эз-Зора, в САР возвращаются беженцы

Сирия, 31 октября. Иракские ополченцы уничтожили нескольких руководителей запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1. За минувшие сутки в страну вернулись около 450 беженцев. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Ополченцы Ирака атаковали ИГ

Вооруженные ополченцы Ирака из крыла «Хашд аш-Шааби» ликвидировали нескольких главарей «Исламского государства1», на которых возлагают ответственность за атаку на «Силы демократической Сирии» (SDF), передает Al Mayadeen.

Артиллеристы «Хашд аш-Шааби» нанесли несколько ударов по позициям террористов в населенном пункте Багуз Тахтани, что на сирийско-иракской границе. Как итог — «несколько полевых командиров, стоящих за нападением на SDF в САР», погибли. Ранее Firat News Agency сообщило о нескольких столкновениях отрядов SDF с радикальными исламистами на восточном берегу реки Евфрат. По информации агентства, террористы воспользовались песчаной бурей для контратак на позиции курдов.

Новый глава правительства Ирака Адель Абдель Махди, временно исполняющий обязанности главы Минобороны, провел первое заседание с высокопоставленными военными страны. Ключевым приоритетом он назвал обеспечение защиты границы с Сирией и борьбу со спящими ячейками ИГ1 в Ираке.

Беженцы возвращаются домой

За минувшие сутки чуть больше 450 сирийцев прибыли в САР из Ливана и Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«Возвратились 455 граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 102 беженца. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 353 человека», — значится в документе.

В места постоянного проживания внутри САР в течение суток возвратился 231 гражданин. Кроме того, за прошедшие сутки специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции, во время которых жители ближневосточной страны получили 3,24 тонны продовольствия.

Фонд имени Ахмата Кадырова провел две благотворительные акции: в Акрабе дети получили 150 наборов школьных принадлежностей; в Алеппо семьям погибших военнослужащих САА выдано 15 продовольственных наборов.

Обстановка в зонах деэскалации

Российские специалисты комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«За сутки зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе.

Кроме того, Центр по примирению провел две гуманитарные акции: первая — в населенном пункте Акраба провинции Даръа (выдано 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны), вторая — в Телль-Истабль (провинция Алеппо), где было выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

1 Организация запрещена на территории РФ.