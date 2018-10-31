Киев, 31 октября. Руководитель проекта «Открытый суд» Станислав Батрин обвинил украинское министерство иностранных дел в новой «зраде» из-за уважения к России. В нем он уличил дипломатов на основе письма, направленного украинским МИД российскому в феврале 2014 года.

В послании, возмутившем Батрина, Киев предлагал российской стороне инициировать переговоры в рамках Будапештского меморандума в связи с обострением внутреннеполитической ситуацией на Украине. В завершение дипломаты выражали уважение МИД РФ, что вызвало особое негодование со стороны эксперта.

«Это письмо не имеет никакой мотивации, нужно оценивать не с точки зрения специалиста, а с точки зрения предательства», — заявил Батрин на форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

Он заявил, что, когда украинский МИД отправлял письмо, Россия якобы успела вмешаться в происходящее в соседней стране. Батрин также призвал установить конкретные лица, причастные к посланию.

«Такое же письмо от Украины пошло в 2016 году, и снова-таки с выражением уважения для российской стороны. За пять лет таких документов вышло всего-навсего два», — добавил он.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, переросший в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Донецкая и Луганская народные республики не признали новую власть и объявили о своей независимости. После этого Киев начал военную кампанию против ДНР и ЛНР.

По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта за четыре года стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и установленное перемирие, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризисную ситуацию в стране.