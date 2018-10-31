Песков заверил, что РФ защитит свои компании в попавшем под санкции США Иране

Москва, 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда защищает интересы своих компаний во всем мире, в том числе в Иране, в отношении которого США восстановили все экономические санкции.

При этом представитель Кремля не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.

«Какие именно, естественно, я не могу вам сказать», — добавил он.

Напомним, в мае этого года американских президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки по Ирану. Кроме того, он сообщил о том, что все санкции против Тегерана будут восстановлены. При этом Трамп уточнил, что речь идет и о вторичных ограничительных мерах, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес в Иране.

Часть санкций была возобновлена 7 августа. С начала декабря ожидается введение ограничений, которые охватят и экспорт нефти.