Песков рассказал о подготовке визита главы КНДР в Россию

Москва, 31 октября. Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Российскую Федерацию на данный момент прорабатывается, но точных дат на сегодняшний день нет. Об этом рассказал в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет конкретных договоренностей на этот счет​​​. Действительно, прорабатывается визит руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию, точных дат пока нет», — отметил он.

Песков также добавил, что точные даты будут определены позднее.