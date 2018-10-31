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Песков рассказал о подготовке визита главы КНДР в Россию

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Песков рассказал о подготовке визита главы КНДР в Россию

Москва, 31 октября. Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Российскую Федерацию на данный момент прорабатывается, но точных дат на сегодняшний день нет. Об этом рассказал в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет конкретных договоренностей на этот счет​​​. Действительно, прорабатывается визит руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию, точных дат пока нет», — отметил он.

Песков также добавил, что точные даты будут определены позднее.

Автор: Алексей Громов
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