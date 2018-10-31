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Дело о взрыве у здания ФСБ в Архангельске возбудили по статье «Теракт»

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Дело о взрыве у здания ФСБ в Архангельске возбудили по статье «Теракт»Архангельск, 31 октября. После взрыва около здания ФСБ в Архангельске возбуждено уголовное дело по статьям «Взрыв» и «Теракт». Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Панов.

По его словам, в настоящий момент ведутся необходимые следственные действия для оценки ущерба, а также установления личностей погибшего и пострадавших.

В беседе с KP.RU, Панов подчеркнул, что после взрыва в ФСБ усилена безопасность на государственных учреждениях и инфраструктурных объектах.

Напомним, что ЧП у произошло в 8.42 у входа в здание ФСБ. Мужчина вошел в здание с сумкой, достал из нее неустановленный предмет, который взорвался у него в руках, сообщал Национальный антитеррористический комитет. Пострадали три сотрудника ФСБ, устроивший взрыв мужчина погиб на месте происшествия.

Автор: Денис Коробейников
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