Секрет Лободы раскрыт: стало известно, куда поехала певица после больницы

Москва, 31 октября. Лидер известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал из больницы украинскую поп-певицу Светлану Лободу, которая неделю назад перенесла операцию на почке.

По информации пресс-службы певицы, Линдеманн, который приехал в российскую столицу с презентацией своего камерного литературно-музыкального концерта, забрал артистку из медучреждения. После чего Лобода и Линдеманн направились в ресторан, там к ним присоединилась старшая дочь певицы Евангелина, сообщили «Дни.ру».

Лобода после операции выразила сожаление, что из-за операции ей пришлось отменить запланированные на 25, 26 и 28 октября концерты в московском Crocus City Hall. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что концерты Лободы пройдут в Москве 17, 18, 20 января.

Напомним, на прошлой неделе во время репетиции танцевального номера Лобода почувствовала себя плохо и упала в обморок. Коллеги артистки вызвали бригаду скорой помощи, и ее экстренно госпитализировали.

В мае этого года певица стала матерью девочки Тильды. Лобода не стала раскрывать личность отца ребенка, однако поклонники уверены, что им является Линдеманн, сообщила «Газета.ру».