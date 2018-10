Секрет Лободы раскрыт: стало известно, куда поехала певица после больницы

Светлану Лободу @lobodaofficial наконец-то выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках — сегодня 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Забрать ее приехал лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн @lindemannofficial. Пара, впервые появившаяся на людях вместе, отправилась на ужин в один из столичных ресторанов. Super публикует милые кадры встречи и романтического вечера. #lindemann #rammstein #лобода Как вам пара? ☺️

