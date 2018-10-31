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Генпрокурор Саудовской Аравии отказался назвать местонахождение тела Хашукджи

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Генпрокурор Саудовской Аравии отказался назвать местонахождение тела Хашукджи

Анкара, 31 октября. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить турецким следователям, где находится тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи. Генпрокурор королевства, власти которого могут быть замешаны в убийстве Хашукджи, не дает ответов на важнейшие вопросы, пишет турецкая газета Hurriyet.

Отмечается, что Сауд аль-Муаджиб ушел от ответа на вопрос о заказчиках преступления, хотя ранее признал, что нападение на Хашукджи было спланировано. Напомним, в рамках расследования гибели Хашукджи саудовский генпрокурор прибыл в Стамбул. Новой информации об обстоятельствах произошедшего в саудовском генконсульстве в Турции пока, однако, по-прежнему нет.

Напомним, по наиболее распространенной версии, Джамаль Хашукджи был убит специально прибывшими в Стамбул из Эр-Рияда сотрудниками спецслужб, саудовские дипломаты могли также участвовать в преступлении. Изначально власти королевства заявляли, что журналист якобы покинул здание дипломатической миссии, однако впоследствии вынуждены были отказаться и от версии, что Хашукджи погиб в «случайной драке». 

Автор: Федор Веснин
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