«Прорыв экономической блокады»: в Крыму назвали договоренности в Сирии новым уровнем международных контактов

Симферополь, 31 октября. Достигнутые в ходе визита в Сирию договоренности позволят Крыму осуществить реальный прорыв экономической блокады, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Ранее делегация из Симферополя посетила Дамаск. Стороны подписали меморандум об экономическом сотрудничестве. Кроме того, был разработан план совместных действий. Речь идет о создании судоходной компании, поставках товаров из Сирии в Россию и наоборот, а также о налаживании авиационного сообщения между Крымом и САР.

Как пишет РИА Новости, по мнению главы крымского парламента, визит продемонстрировал новый уровень международных контактов. Он выразил надежду, что все достигнутые в ходе сирийского визита договоренности будут реализованы. По словам Константинова, тогда Крым осуществит «реальный прорыв экономической блокады», в которую стремятся загнать полуостров западные страны.