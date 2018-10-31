Стало известно, как западные спецслужбы контролируют «независимый» инфоресурс The Insider

Москва, 31 октября. Очередное «независимое» электронное СМИ прокололось на связях с западными спецслужбами. На этот раз речь идет о печально известном ресурсе The Insider, созданным ангажированным оппозиционером Романом Доброхотовым.

Доброхотов давно сотрудничает с иностранными фондами и государственными конторами, продвигающими всеми правдами и неправдами свою политику в России. Как известно, США и страны НАТО предпочитают не действовать в открытую. Вместо этого они используют различные фонды и НКО, маскируя свою деятельность под благотворительные или правозащитные проекты. Однако вся эта конспирация на деле шита белыми нитками, и разоблачить ее нетрудно.

Тот же The Insider на поверку имеет тесные связи с запрещенным в России Фондом Сороса, «Атлантическим советом», а также Госдепартаментом США и британским международным разведывательным управлением MI6 (тем самым «Ми-6», где служит выдуманный киношный супергерой Джеймс Бонд). А в роли «связного» выступает международная группа блогеров Bellingcat, созданная британцем Элиотом Хиггинсом.

Именно Bellingcat в 2014 году поднял информационную волну, бездоказательно обвинив Россию в крушении малазийского «Боинга» в небе над Донецком. Западные СМИ тут же подхватили этот фейк и растиражировали его по всему миру.

Сам Хиггинс через «Атлантический совет» (Atlantic Council) получает деньги непосредственно из США — от Госдепа и министерства обороны (за три года — 34 гранта на 5,5 миллиона долларов), а также от НАТО и европейской оппозиции. А Bellingcat «столуется» в Фонде Сороса и Ми-6. Кое-что перепадает и The Insider, хотя тут помогает старый знакомый — беглый преступник Михаил Ходорковский. Бывший босс ЮКОСа через своего подручного Леонида Невзлина подарил ресурсу по предварительным оценкам от 50 до 99 тысяч долларов. К слову, тот же Невзлин в свое время активно спонсировал русофобское информагентство «Росбалт» в Петербурге.

Вообще «Атлантический совет» довольно активно привлекает россиян на службу американского Госдепа. Тут и зампред Центробанка Сергей Алексашенко, и скандальный заместитель главы партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший, и целый Институт современной России под управлением Ходорковского-младшего — сына беглого олигарха.

Здесь мы видим очевидную цепочку — политические элиты США и НАТО управляют «Атлантическим советом», «Атлантический совет» управляет Bellingcat, а Bellingcat на пару с Ходорковским и его приспешниками управляет изданием The Insider. Тем более, что кандидатура руководителя подобрана идеально. Доброхотов отлично известен своими русофобскими выпадами вплоть до призывов к государственному перевороту в России.