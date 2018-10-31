Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Бастующие из-за отключения электроэнергии перекрыли дороги в Киеве

41
0 Оставить комментарий

Бастующие из-за отключения электроэнергии перекрыли дороги в Киеве

Киев, 31 октября. Жители Киева, требующие возобновления подачи электроэнергии в многоэтажном доме, перекрыли одну из улиц украинской столицы.

Бастующие киевляне заблокировали движение транспорта на Харьковском шоссе, уже второй день подряд они требуют возобновить подачу электричества, которое отключили якобы из-за долгов, передает агентство УНН, которое транслирует события в Киеве. Протестующие разместили покрышки на проезжей части и поставили автомобили, перекрыв движение транспорта, при этом не затронув трамвайные пути.

По словам инициаторов забастовки, электроэнергию им отключили в понедельник, в доме из 35 этажей также нет воды, так как насос работает от электричества. В том числе в доме нет газа, поскольку он запрещен техническими нормами. Протестующие утверждают, что данные о их задолженности не соответствуют действительности, поскольку должником на самом деле является расположенный вблизи многоэтажки торговый центр.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что ситуация спокойная.

Бастующие из-за отключения электроэнергии перекрыли дороги в Киеве

Накануне стало известно, что горняки шахты имени Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь» в Луганской области Украины 10 дней не поднимаются из шахты, требуя выплаты долгов по зарплате. Стоит отметить, что это далеко не первые акции горняков на Украине за последнее время. В начале октября горняки шахты «Кураховская» присоединились к акции протеста, которая проводилась из-за долгов по зарплате в подконтрольном Киеву Донбассе, и перекрыли автотрассу Покровск — Донецк.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое