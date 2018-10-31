Бастующие из-за отключения электроэнергии перекрыли дороги в Киеве

Киев, 31 октября. Жители Киева, требующие возобновления подачи электроэнергии в многоэтажном доме, перекрыли одну из улиц украинской столицы.

Бастующие киевляне заблокировали движение транспорта на Харьковском шоссе, уже второй день подряд они требуют возобновить подачу электричества, которое отключили якобы из-за долгов, передает агентство УНН, которое транслирует события в Киеве. Протестующие разместили покрышки на проезжей части и поставили автомобили, перекрыв движение транспорта, при этом не затронув трамвайные пути.

По словам инициаторов забастовки, электроэнергию им отключили в понедельник, в доме из 35 этажей также нет воды, так как насос работает от электричества. В том числе в доме нет газа, поскольку он запрещен техническими нормами. Протестующие утверждают, что данные о их задолженности не соответствуют действительности, поскольку должником на самом деле является расположенный вблизи многоэтажки торговый центр.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что ситуация спокойная.

Накануне стало известно, что горняки шахты имени Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь» в Луганской области Украины 10 дней не поднимаются из шахты, требуя выплаты долгов по зарплате. Стоит отметить, что это далеко не первые акции горняков на Украине за последнее время. В начале октября горняки шахты «Кураховская» присоединились к акции протеста, которая проводилась из-за долгов по зарплате в подконтрольном Киеву Донбассе, и перекрыли автотрассу Покровск — Донецк.