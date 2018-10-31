НАК заявил о трех пострадавших сотрудниках ФСБ при взрыве в Архангельске

Архангельск, 31 октября. В результате взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадали три сотрудника спецслужбы. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

ЧП произошло в 8.52 у входа в здание ФСБ. По предварительным данным, мужчина вошел в здание с сумкой. Он достал из нее неустановленный предмет, который взорвался у него в руках. В результате ранения получили три сотрудника управления ФСБ. Мужчина, устроивший взрыв, погиб на месте происшествия. сообщается на сайте НАК.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-следственные действия.