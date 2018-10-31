Погибший при взрыве в Архангельске не является сотрудником ФСБ

Москва, 31 октября. Мужчина, который предположительно устроил взрыв у здания управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области, получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом сообщили в информационном центре НАК.

«Лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках», — говорится в комментарии антитеррористического комитета.

Отмечается, что место ЧП было тщательно изучено специалистами-взрывотехниками. В ФСБ тем временем также сообщили, что погибший не является сотрудником службы безопасности.

Напомним, ранее СМИ писали, что сотрудник ФСБ заслонил путь мужчине, у которого было взрывное устройство. Сообщалось также о ранениях двух человек.