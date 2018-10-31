Призываем восстановить мир: повстанцы опровергли фейк СМИ об ультиматуме властям ЦАР

Банги, 31 октября. Представитель повстанческой группы UPC Хасан Буба подтвердил, что группировка не будет выходить из Хартумского соглашения. Он также заявил, что опубликованная французскими СМИ информация о выдвижении ультиматума правительству Центральноафриканской Республики является ложью.

Об этом он рассказал в интервью изданию Beafrica News.

«Хартумское соглашение очень важно для мира, экономики и народа Центральноафриканской Республики. Нет, мы не вышли из Хартумского соглашения. И мы призываем все стороны, подписавшие это соглашение, выполнить его, чтобы восстановить мир и спокойствие», — сказал Хасан Буба.

Он также отметил, что UPC собирается принять участие на следующей встрече в Хартуме 14 и 15 ноября.

Ранее лидер мусульманских повстанцев «Селека» (группировка переименовала себя в CNDS) Абдулла Иссен опроверг информацию французских СМИ о выдвижении ультиматума правительству страны. По данным Agence France-Press, Иссен «дал правительству 48 часов на вывод военных, в том числе российских, с подконтрольной группировке территории». Данная информация, как выяснилось, не соответствует действительности.

Ранее российский политолог Иван Аркатов в комментарии Федеральному агентству новостей назвал причины, по которым французские СМИ тиражируют фейки. По его словам, Париж видит, что контроль Франции за ситуацией в ЦАР «утекает сквозь пальцы». Власти Франции уже не могут повлиять на Банги, выбравший собственный политический курс. Сближение властей ЦАР с Россией пугает Париж, поэтому французы и пускают в ход фейки.