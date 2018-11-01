Сирия: Валид Муаллем выступил на заседании Всемирного совета мира в Дамаске

Дамаск, 1 ноября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем встретился с иностранными делегациями, прибывшими на заседание Всемирного совета мира в Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Муаллем поблагодарил организаторов за принятое решение провести заседание Всемирного совета мира в Сирии в знак солидарности со стойким сирийским народом, который упорно противостоит глобальному заговору.

«Уже семь лет в нашей стране идет большая война. Это война с террористами. Она унесла жизни тысяч людей, разрушила нашу инфраструктуру и национальную экономику», — подчеркнул министр, отметив, что «сегодня Сирия может говорить о победе над террористами, несмотря на попытки Запада и США затянуть кризис на долгие годы».

Комментируя заключенное между Россией и Турцией соглашение по Идлибу, Муаллем указал на то, что боевики в этом районе до сих пор имеют тяжелое оружие, что свидетельствует о нежелании Анкары выполнять свои требования. Это говорит также и о том, что Идлиб до сих пор находится под контролем терроризма, поддерживаемого Турцией и Западом.

Комментируя действия международной коалиции во главе с США, Муаллем отметил, что эта организация борется со всеми, кроме запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

«Происходящее в Ракке говорит о том, что американцы поддерживают ИГ1 и позволили террористам достичь иракско-сирийской границы», заявил министр.

Под предлогом поддержки курдов США построили авиа и военные базы в Сирии, чтобы тренировать оставшихся боевиков для нападения на сирийскую армию, считает Муаллем. САА в отличие от США действительно борется с ИГ, подчеркнул он.

Сирия действительно принимает все усилия для того, чтобы найти политическое решение кризиса в стране. Однако решение о регулировании ситуации является внутренним вопросом страны, и САР не допустит постороннего вмешательства, заключил политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.