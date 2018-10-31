Репутация ниже плинтуса: журналисты попросили призвать к ответу «коллегу» Короткова за ложь

Последние «подвиги» журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, пойманного на подтасовке фактов, инсценировке преступления и использовании сфабрикованных доказательств, возмутили не только читателей. Даже коллеги по цеху не выдержали и написали заявление в прокуратуру и полицию с просьбой проверить действия репортера на предмет уголовного преступления по статье «Заведомо ложный донос».

Редакция общественно-политического интернет-журнала PolitRussia обратилась в прокуратуру Петербурга, ГУ МВД по городу и области, а также в Генеральную прокуратуру РФ в Северо-Западном федеральном округе с просьбой проверить слова и действия Короткова на предмет нарушения уголовного законодательства РФ.

Вкратце напомним канву, хотя она известна всем. Недавно «Новая» выпустила большой материал, посвященный деятельности неких групп тайных агентов, якобы проводящих незаконные опыты над пленными боевиками в Сирии и ведущими «охоту» за оппозиционерами в разных городах России. При этом, если верить господину Короткову, речь идет о настоящей шпионской сети отравителей, которые подкрадываются к невинным людям и вкалывают либо подмешивают им неизвестные яды.

Шок, трепет, страшно выходить на улицу. Все эти ужасы рассказал Короткову тайный информатор Виталий Амельченко. Читателя не должно было смущать простоватое немолодое лицо с усиками и заметно косящим взглядом — на самом деле с журналистом говорил настоящий ниндзя и Джеймс Бонд в одном флаконе. Правда, никаких документальных доказательств пребывания Амельченко в Сирии репортер не предоставил. Есть пара снимков из окна гостиницы в Бейруте (это вообще-то в Ливане) да еще одна фотография на фоне какого-то цитрусового дерева в камуфляже и почему-то шлепанцах.

Ну да ладно. Рассказ Амельченко расцвечен жутковатыми подробностями, мелькают разные фамилии, по любимой коротковской традиции вспоминают Евгения Пригожина. Выглядит это все, конечно, сыровато, чуть надуманно и не очень убедительно. Уже хочется, чтобы кто-то более грамотный поподробнее расспросил пресловутого Амельченко. И тут Коротков вываливает информационную бомбу: информатор пропал.

«03 октября 2018 года журналист российского общественно-политического издания Денис Коротков подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил, что гражданин Валерий Амельченко позвонил ему накануне и сказал, что за ним следят, а затем перестал выходить на связь», — говорится в заявлении PolitRussia за подписью главного редактора издания Руслана Осташко.

Остались от супершпиона только непонятный звонок с рассказом о «слежке» и брошенный во дворе ботинок. Дальше история окончательно превращается в фарс: Коротков — звезда либеральной прессы. Он раздает интервью и строит из себя «жертву режима». Дело в том, что в этот момент к дверям «Новой» подбрасывают траурный венок и баранью голову с письменными угрозами журналисту. Наивное газетное начальство встает на защиту своего корреспондента, рейтинг которого среди западных спонсоров взлетает до небес. Кое-кто невольно задумывается: а вдруг все эти запугивания лишь пиар-акция заигравшегося журналиста?

И тут объявляется Амельченко. Жив, здоров и невредим, но очень рассержен на Короткова. Придя в полицию вместе с адвокатом, «информатор» подробно рассказывает, как знакомый предложил ему заработать, немножко поиграв в шпиона. Всего-то дел: выучить текст, который принесет Коротков, и зачитать его под запись. Посулили 20 тысяч евро, просили уехать за границу. А когда Амельченко отказался, запихали его в машину и заперли на месяц в деревенском доме. Как только вышла статья, заплатили 200 тысяч рублей и отпустили на все четыре стороны. По словам «информатора», все приписываемые ему слова — чистой воды выдумка. Обидно только, что из него сделали непонятно кого, да еще и денег не заплатили.

Сейчас эксперты гадают, зачем все это нужно было Короткову. После этого скандала его журналистская репутация и так уже ниже плинтуса. Возможно, он действительно просто увлекся, да так, что уже не мог остановиться. Разбазарил редакционные деньги, а может, и обманул собственное начальство, которое искренне поверило в «сенсацию». Некоторые полагают, что господин Коротков специально нарывается и хочет попасть в тюрьму, чтобы окончательно укрепить свой жертвенный статус. У нас таких паяцев не очень любят, а на Западе пока принимают. Впрочем, если дело касается только уголовного преследования, мечта Короткова скоро может сбыться.

«Редакция общественно-политического издания PolitRussia считает, что подобные действия журналиста общественно-политического издания «Новая газета» Дениса Короткова подлежат уголовной ответственности согласно статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», — отмечается в обращении. — На основании изложенного в соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» просим провести проверку изложенной в данном обращении информации и принять необходимые меры».

Заметим, что наказание по статье «Заведомо ложный донос» в зависимости от степени тяжести совершенного преступления предусматривает от штрафа в 120 тысяч рублей до шести лет лишения свободы. Причем самое строгое наказание положено за фабрикацию доказательств.