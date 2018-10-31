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Суд снял арест со счета Улюкаева для выплаты штрафа

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Суд снял арест со счета Улюкаева для выплаты штрафа

Москва, 31 октября. Замоскворецкий суд Москвы cнял арест с банковского счета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Решение об этом было принято по просьбе судебных приставов.

Согласно ходатайству сотрудников УФССП, снять арест нужно было для взыскания оставшейся части штрафа, наложенного на бывшего главу МЭР. По приговору, осужденный за коррупцию Улюкаев должен выплатить штраф 130,4 миллиона рублей. Часть этой сумму была выплачена сразу, остались 124,9 миллиона рублей.Обеспечительный арест на счет Улюкаева в Сбербанке был наложен в декабре 2016 года по решению Басманного суда Москвы.

Сегодня ходатайство приставов удовлетворили, и деньги будут списаны для погашения штрафа, они поступят в бюджет государства.

Автор: Ярослава Замысловатова
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