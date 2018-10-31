Членов экипажа «Норда» заставляли объявить себя украинцами

Симферополь, 31 октября. Освобожденный член экипажа судна «Норд» Дмитрий Бажанов рассказал, как российских моряков заставляли объявить себя украинцами.

21-летний моторист-практикант Бажанов был самым молодым членом незаконно удерживаемой на Украине команды «Норда». Он отметил, что после задержания судна экипаж через примерно 1,5 недели привезли в Мариуполь, где состоялся суд. Потом, по словам моряка, у них «началась экстремальная экскурсия по Украине».

«Из Мариуполя мы поехали в Харьков, на границу, — вспоминал он. — Там нас не выпустили, сказали – езжайте на Чонгар [пограничный пункт на границе Украины и Крыма]. Там нас тоже не выпустили».

Последние полгода команда «Норда» находилась в Киеве, в российском посольстве. Им были предоставлены хорошие условия проживания, моряки были обеспечены всем необходимым. При этом Бажанов опроверг заявления украинских пограничников о том, что россияне могли в любую минуту вернуться домой.

«Они могли нас выпустить, но настаивали на том, чтобы мы признали, что мы граждане Украины, — приводит его слова РИА Новости. — Мы этого не признавали. По паспортам РФ нас не выпускали. Давили на нас, с самого начала, чтобы мы признали себя гражданами Украины».

Новость об обмене семерых членов экипажа «Норда» на семь украинцев с судна ЯМК-0041, которое было задержано за браконьерство у берегов Крыма, стала для россиян сюрпризом.