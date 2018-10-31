Евросоюз начинает осознавать угрозу возрождения нацизма — Захарова

Москва, 31 октября. Европейские государства начинают понимать опасность угрозы возрождения нацизма и не могут продолжать замалчивать наличие этой проблемы. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, принятие Европарламентом резолюции «О росте неофашистского насилия в Европе» говорит о том, что Евросоюза осознает реальность угрозы возрождения нацизма и не может замалчивать эту проблему.

«В нем [документе] содержатся указания на конкретные проявления насилия фашистского толка и преступления на почве ненависти, расизма и ксенофобии в Европе», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что к ним Евросоюз также относит бесчинства украинских националистов, а также чествование ветеранов «Ваффен-СС» в Риге. Захарова подчеркнула, что тональность документа достаточно жесткая.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что Евросоюз начнет действенно бороться с нацизмом, расизмом, расовой нетерпимостью и ксенофобией.