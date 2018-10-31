Путин по видеосвязи запустил крупнейшее месторождение алмазов в Якутии

Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Кремля запустил крупнейшее месторождение алмазов в Якутии. По словам президента, этот проект выведет ведущую российскую алмазодобывающую компанию «Алроса» в мировые лидеры на этом рынке. На сегодняшний день на ее долю приходится уже 27% мировой добычи алмазов.

Путин подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Верхне-Мунского алмазного месторождения важен и в свете создания новых рабочих мест. Кроме того, глава государства, отметил, что особое внимание в процессе эксплуатации месторождения нужно уделить вопросам экологии, а также охраны труда и здоровья сотрудников.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в церемонии также приняли участие гендиректор ПАО «АК «Алроса» Сергей Иванов и глава Якутии Айсен Николаев. Оба находились на месте события.

Иванов сообщил президенту, что инвестиции в проект составят около 60 миллиардов рублей, а фактические инвестиции уже превысили 16 млрд рублей.