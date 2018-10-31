Политическое оружие: зачем Мюллер фантазирует, обвиняя республиканцев

Канцелярия спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, который ведет дело о так называемых связях президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией, узнала, что ряду женщин якобы были предложены деньги за ложные обвинения в домогательствах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает журнал Atlantic, бывшая помощника Роберта Мюллера сообщила, что лоббист-республиканец Джек Беркман предложил ей 20 тысяч долларов за то, чтобы она выдвинула обвинения против спецпрокурора «в противоправном сексуальном поведении и домогательствах на рабочем месте».

В свою очередь пресс-секретарь канцелярии Питер Карр заявил, что ведомство подало запрос в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой узнать больше об этой информации.

«Когда на прошлой неделе мы узнали о заявлениях, согласно которым женщинам предлагали деньги за то, чтобы они выступали с ложными заявлениями о специальном прокуроре, мы немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования», — сказал он.

В то же время в англоязычном сегменте социальных сетей американцы иронизируют на данную тему и повторяют тезисы Мюллера. Так, если следовать логике демократов и спецпрокурора, то все обвинения в домогательствах против них — это «провокация и обман». Однако когда дело доходит до обвинения республиканцев, то по какой-то непонятно причине это не является «провокацией и обманом». То есть, получается, демократы равнее остальных.

Политическое оружие

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН заявление представителя канцелярии Мюллера.

«Вообще, то, что вся эта тема с домогательствами стала еще и политическим оружием, вполне логично. И кто там кого насиловал или не насиловал «это в данном контексте уже совершенно неважно. Потому что, скорее всего, действительно никто и никого. Насколько я помню, после всех этих громких скандалов с домогательствами в США, там и в государственных структурах, и в корпорациях мужчины ведут себя тише воды и ниже травы, чтобы даже намека не подать. А то увольнение с волчьим билетом и тотальная обструкция», — пояснил эксперт.

Другой вопрос, заметил Чаусов, что мы видим культурный феномен этакого полового помешательства. По форме это напоминает какие-то ранние советские реалии, когда за «не те» политические взгляды можно было не только партбилет на стол положить, но и к стенке быть поставленным.

«Ну, вот здесь такая же история, только не в рамках политики, а рамках половых и гендерных вопросов, меньшинств, ущемления и харрасмента. Еще один момент. Это, конечно, демократы, которые равнее всех. В наших реалиях, такое поведение характерно для прозападной либеральной публики. Правда все эти милые люди не понимают, что принцип «друзьям все, врагам по закону» работает в обе стороны. И очень скоро возможно так действовать начнут против них», — заключил Александр Чаусов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Роберт Мюллер, устраивая политическое шоу и обвиняя республиканцев, таким образом пытается дискредитировать Concord Management.

«Учитывая, что Concord Management может законно получить доступ к документам расследования, с большой долей вероятности разоблачив его надуманный характер, все эти промахи Мюллера могут уничтожить его репутацию и все дело о мнимом российском вмешательстве в американские выборы», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт подчеркнул, что расследование команды Роберта Мюллера в настоящий момент подходит к закономерному итогу ввиду явной некомпетентности и наличия конфликта интересов у ее главы. Простаков напомнил, как СМИ США заодно выяснили, что Мюллер обращался к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой о помощи несколько лет назад.