«Каждый решает сам»: Лавров рассказал, как изменится мнение Трампа по ДРСМД после встречи с Путиным
Москва, 31 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не берет на себя смелость говорить за президента США Дональда Трампа, изменит ли американский лидер свою позицию по ДРСМД после встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
«Я не знаю. Каждый вправе решать самостоятельно», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом в нарушении условий соглашения он бездоказательно обвинил российскую сторону. Ранее МИД РФ неоднократно обращал внимание, что именно США не выполняют своих обязательств. В частности, на территории Румынии и Польши размещены американские установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк».
По мнению российских дипломатов, желание США выйти из договора свидетельствует о том, что Вашингтон готовится к войне.