Москва требует реакции ООН на дискриминацию русскоязычных СМИ за рубежом

Москва, 31 октября. Москва требует от ООН и ОБСЕ отреагировать на дискриминации русскоязычных журналистов за рубежом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В среду министр открыл VI Всемирный конгресс российских соотечественников.

«Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы на таких многосторонних площадках, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы», — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Напомним, под стражей на Украине в настоящее время находится журналист Кирилл Вышинский. МИД РФ неоднократно требовал от Киева освободить арестованного по сфабрикованному делу Вышинского.