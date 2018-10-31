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Китай назвал сфабрикованными обвинения США в краже информации в сфере авиации

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Китай назвал сфабрикованными обвинения США в краже информации в сфере авиации

Пекин, 31 октября. Обвинения Вашингтона в отношении ряда китайских граждан в якобы краже разведывательной информации в сфере авиации сфабрикованы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан.

По его словам, обвинения, высказанные американским министерством юстиции, сфабрикованы. Ранее в Вашингтоне заявили, что китайские граждане, которых в американских спецслужбах назвали агентами разведки, крали информацию об интеллектуальной собственности, а также торговые секреты в области авиации.

Напомним, это третий случай с сентября, когда США выдвигают обвинения против предполагаемых офицеров разведки Китая в шпионаже. Ранее Вашингтон предъявлял подобные обвинения России. При этом Москва неоднократно говорила, что не вмешивается во внутренние дела государств.

Китай назвал сфабрикованными обвинения США в краже информации в сфере авиации

Автор: Алия Садыкова
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