Сирия новости 31 октября 12.30: курды продолжают арестовывать мирных жителей Ракки, при взрыве в Идлибе погиб гражданский

Сирия, 31 октября. Курды продолжают проводить массовые аресты мирных жителей Ракки, при взрыве в Идлибе погиб гражданский, SDF стягивают силы на северо-восток Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Тахрир аш-Шам»: арестовала несколько человек в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: атаковал «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: продолжают стягивать силы на северо-восток Дейр-эз-Зора, арестовали несколько мирных жителей Ракки.

Международная коалиция: наносит удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо не прекращаются бои между радикальными коалициями «Тахрир аш-Шам» и «Национальный фронт освобождения». Информационное агентство Al-Manar News передает, что после того, как поселение Кафр Хамра было захвачено террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса, было арестовано несколько мирных жителей, выступавших за прекращение боевых действий и мирное урегулирование конфликта между группировками.

Также, по сведениям информагентства, радикалы «Тахрир аш-Шам» ранили в Кафр Хамре гражданского активиста.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские военизированные отряды продолжают стягиваться в северо-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор, где продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что на данную территорию прибыло около 500 членов SDF.

Информационное агентство Al-Manar News передает, что ВВС международной коалиции продолжает наносить удары по предполагаемым укрытиям банд ИГ1 в поселениях провинции.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Ар-Рами в южной части провинции Идлиб боевики группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали члена «Тахрир аш-Шам», передает информационное агентство Al-Manar News. В результате столкновения исламист был ранен, также пострадал его сын.

В деревне Жаржаназ детонировало СВУ, пишет Al-Manar News. Информации о пострадавших не поступало.

Еще один взрыв прогремел в населенном пункте Ад-Дана. По сведениям местного Twitter-канала (@jisrtv), в результате происшествия погиб гражданский, еще один мирный житель поселения ранен.

Провинция Ракка

На территории провинции Ракка продолжается принудительная мобилизация мирного населения в Демократические силы Сирии (SDF). Информационное агентство Al-Manar News передает, что боевики курдских отрядов арестовали несколько человек в северных пригородах административного центра региона.

Ранее сообщалось, что курдские радикалы застрелили мирного жителя на одном из своих контрольно-пропускных пунктов в Ракке. Кроме того, члены SDF ограбили дом гражданского недалеко от города.

Ирак

Информационное агентство Al-Manar News передает, что силы безопасности Ирака обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ1 в провинции Салах эд-Дин. Бойцы иракской армии уничтожили укрытие радикальных исламистов, а также нейтрализовали четырех членов «Исламского государства».

Операция против боевиков ИГ продолжается в Мосуле и его окрестностях. Информагентство Iraqi News сообщает, что на территории города был задержан высокопоставленный член террористической организации. Ранее в Мосуле был арестован боевик ИГ, отвечавший за обеспечение скрывающихся в городе банд транспортом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)