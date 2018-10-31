Сирия: иракские ополченцы уничтожили несколько главарей ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 31 октября. Военизированное ополчение Ирака «Хашд аш-Шааби» уничтожило несколько основных главарей террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), ответственных за атаку на «Силы демократической Сирии» (СДС) в Сирийской Арабской Республике. Об этом передает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что артиллерийские подразделения «Хашд аш-Шааби» «нанесли несколько ударов по позициям боевиков в населенном пункте Багуз Тахтани на сирийско-иракской границе», в итоге был нейтрализован «ряд полевых командиров террористов, стоящих за нападением на коалицию СДС» в САР.

Ранее Firat News Agency сообщило об ожесточенных столкновениях СДС с боевиками ИГ1 на восточном берегу Евфрата. По информации агентства, террористы воспользовались песчаной бурей для контратак на позиции СДС.

Новый глава правительства Ирака Адель Абдель Махди, временно исполняющий обязанности главы Минобороны, провел первое заседание с высокопоставленными военными страны. Ключевым приоритетом он назвал обеспечение защиты границы с Сирией и борьбу со спящими ячейками ИГ в Ираке. На следующий день командование «Хашд аш-Шааби» заявило о мобилизации сил из-за активизации террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.