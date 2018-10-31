.Роскосмос назвал причину аварии ракеты «Союз»

Москва, 31 октября. Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» случилась из-за некорректной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщили в Роскосмосе.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что причиной аварии стала неправильная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй степеней ракеты. По словам представителя Роскосмоса, некорректная его работа привела к тому, что один из блоков первой ступени ракеты не отошел на нужное расстояние и задел бак горючего второй ступени, сообщило РИА Новости

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Напомним, во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. Ракета-носитель стартовала с космодрома «Байконур» в 11.40 по московскому времени. Экипаж корабля — российский и американский астронавты Алексей Овечкин и Ник Хейг — приземлились в капсуле на территории Казахстана, в 20 километрах к востоку от города Жезказган. Отмечается, что никто из них не пострадал.

На место приземления экипажа приезжал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Корпорация сформировала аварийную комиссию, которая занималась выяснением обстоятельств и причин происшествия. Глава Роскосмоса подчеркнул, что система аварийного спасения корабля сработала штатно. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.