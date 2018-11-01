Дамаск, 1 ноября. Спикер Народного совета Сирии Хаммуда Саббаг выступил на заседании Всемирного совета мира, которое накануне прошло в Дамаске. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

В рамках своего выступления Саббаг заявил, что на сегодняшний день Сирия находится на последнем этапе глобальной террористической войны, которая велась против республики на протяжении восьми лет. Признаки победы сирийской правительственной армии над терроризмом видны всем, поэтому теперь уже никто не скажет о том, что сирийское государство может пасть.

Враги Сирии вынуждены признать единство и суверенитет страны, подчеркнул Саббаг, отметив, что сейчас встреча Всемирного совета мира в Дамаске имеет большое и фундаментальное значение для сирийского народа.

Со своей стороны глава Всемирного совета мира Мария де Сокорро Гомес Коэльо заявила, что иностранные делегации, прибывшие в Дамаск для участия в заседании, готовы выразить солидарность с сирийцами, которые лицом к лицу столкнулись с глобальной опасностью и открыто выступили против нее.

Президент Всемирного молодежного демократического союза Яковос Тофари, присутствующий на мероприятии, добавил, что Сирии удалось преодолеть важнейший этап кризиса. Сейчас сирийцы стремятся завершить перемирие и восстановить свою страну. Все это не может остаться без отклика молодежного сообщества, которое будет призывать все народы мира поддержать Сирию на последующих международных форумах.

Генеральный секретарь Всемирного совета мира Афанасиос Павиллис также отметила, что проведение заседания Всемирного совета мира в Сирии отражает важность ситуации, которая сложилась в стране.

Все участники заседания осудили любые попытки вмешательства во внутренние дела сирийской республики со стороны иностранных государств.