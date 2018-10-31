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Россия поставит США три ракетных двигателя РД-180 в ноябре

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Россия поставит США три ракетных двигателя РД-180 в ноябре

Москва, 31 октября. Россия поставит США еще три ракетных двигателя РД-180 в ноябре, сообщили в пресс-службе научно-производственного объединения «Энергомаш».

Как уточнили в «Энергомаше», ноябрьская поставка ракетных двигателей в США станет уже третьей за текущий год. В компании напомнили, что по четыре двигателя были сданы в апреле и октябре.

«В ноябре ожидается сдача и отправка еще трех двигателей РД-180», — рассказали представители пресс-службы.

Россия поставит США три ракетных двигателя РД-180 в ноябре

В 1997 году Россия и США заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Около двух лет назад Конгресс США запретил их использование после 2019 года. Однако это решение было пересмотрено, когда стало очевидно, что аналогичные американские двигатели в течение ближайших трех лет созданы не будут. После этого были заказаны дополнительные 20 экземпляров РД-180.

Автор: Катерина Иванова
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