Путин сохранил налоговые льготы для россиян предпенсионного возраста

Москва, 31 октября. Льготы по имущественным налогам сохранятся для граждан предпенсионного возраста. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, льготы по земельному налогу и налогу на имущество сохранятся для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, которым исполнилось 60 лет. Ранее данные льготы предоставлялись гражданам РФ с выходом на пенсию. Федеральный закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

Закон был принят в связи с совершенствованием пенсионной системы в России, согласно которому пенсионерами будут считаться женщины, достигшие 60 лет, и мужчины, достигшие 65 лет. Закон о пенсионной реформе Госдума РФ в третьем чтении приняла 27 сентября, 3 октября его одобрил Совет Федерации.

Переход на новую пенсионную систему будет осуществляться постепенно. По предложению президента РФ Владимира Путина, были приняты смягчающие меры, которые сделают этот переход проще. Так, власти РФ уделят особое внимание правам россиян предпенсионного возраста: работодатели будут нести ответственность за отказ в трудоустройстве или увольнение таких сотрудников. Кроме того, многодетные матери получат возможность выходить на пенсию раньше.